شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته فى معسكر العاصمة ونبيه يدرس جنوب أفريقيا بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى مع بدء العد التنازلي لخوض منافسات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارا من الأحد القادم إلى يوم 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلى، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

وتدرب المنتخب اليوم وسط جدية وتركيز من كل اللاعبين في معسكره المغلق بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص نبيه على توجيه اللاعبين وعلاج بعض السلبيات مع وضع الرتوش النهائية للخطة المقرر أن يخوض بها لقاء جنوب أفريقيا في الافتتاح الأحد المقبل باستاد القاهرة، وشهد التدريبات محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويعكف أسامه نبيه ومعاونوه على دراسة منتخب جنوب أفريقيا بالفيديو من خلال مشاهدة لقاءات سابقة له سواء التي لعبها في التصفيات الأفريقية أو المباريات الودية التي خاضها ضمن الاستعداد البطولة، ويمتاز المنتخب الجنوب أفريقي بالسرعة والتنظيم الجيد على المستويين الفني والخططي.