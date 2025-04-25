شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى: أزمة مستحقاتى مع الزمالك لا تشغلنى وتركيزى فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث السنغالى إبراهيما نداى لاعب الحزم السعودوى الحالي والزمالك السابق عن أزمة مستحقاته المتأخرة مع النادي الأبيض، خاصة بعد صدور حكم لصالح اللاعب خلال الفترة الماضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بأحقيته في الحصول على مليون و800 ألف دولار.

وأكد نداى خلال تصريحات تليفزيونية أنه يركز حالياً مع فريقه، في الملعب ولا يتابع أزمة مستحقاته مع النادي، لافتاً إلى أنه يترك الأمر لمحاميه الخاص ولا يشغل باله بالأزمة، خاصةً أن القضية ما زالت منظورة في فيفا.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لحل أزمة مستحقات السنغالى إبراهيما نداى للوصول إلى حل بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى، والتي تصل إلى مليون و800 ألف دولار، وحصل على حكم بالمبلغ من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

واستقر مسئولو الزمالك، على التواصل مع اللاعب وحل الأمر وديا، بعد الانتهاء من أزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق والتى تعرض بسببها النادي إلى إيقاف القيد.