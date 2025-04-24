شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً لسيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، صفحة كأس عاصمة مصر مؤقتاً، بعد الفوز في ذهاب الدور ربع النهائي على مودرن سبورت بثنائية نظيفة، وقرر طارق مصطفى منح لاعبيه راحة قصيرة، على أن يبدأ الفريق استعداداته لسيراميكا في الدوري، الأسبوع المقبل.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا يوم الخميس المقبل الموافق الأول من مايو القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الصيفي ضمن مباريات حسم المراكز من الأول إلى التاسع بالدوري.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.