شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة سيراميكا وبتروجت 4-1 في بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل اهداف سيراميكا كل من رجب نبيل في الدقيقة 22 ، أحمد رمضان في الدقيقة 42 واسلام عيسي في الدقيقة 77 ومحمد شكري في الدقيقة 97 ، فيما سجل هدف بتروجت بدر موسي في الدقيقة 62

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لسيراميكا في الوقت بدل الضائع واهدرها محمود زلاكة ولكن احتسب الحكم ركلة جزاء اخري في نفس الدقيقة بعد تدخل مدافع بتروجت بقوة علي لاعب سيراميكا اثناء متابعة ركلة الجزاء المهدرة ليتمكن محمد شكري في تسجيل ركلة الجزاء الثانية ويحرز الهدف الرابع .