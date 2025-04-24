شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يقترب من المشاركة أساسياً في مباراة الحسم أمام صن داونز غداً والان مع تفاصيل الخبر

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق أساسياً في مباراة صن داونز غداً بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب المدير الفني للأهلي في الاستفادة من جهود بن شرقي الهجومية في مباراة الغد منذ بدايتها حتى يساهم مع زملاؤه في تسجيل هدف مُبكر لإراحة الأعصاب.

وغاب بن شرقي عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الذهاب أمام صن داونز التي أنتهت بالتعادل السلبي وشارك في الدقيقة 90 وتسبب في زيادة هجومية واضحة للأهلي وسجل هدفاً قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي سيحضرها ما يقرب من 52 ألف مشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.

وعُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمتبعة في مسابقة دوري الأبطال، وتحديد موعد مغادرة الفريقين فندقي الإقامة والوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم "الموف".