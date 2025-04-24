شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: بيراميدز أمام فرصة تاريخية لتحقيق الثلاثية.. وسنقاتل من أجل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد محمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز أن النادي يعيش واحدة من أهم المراحل في تاريخه عندما يستضيف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة مساء الجمعة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوى.

وشدد دونجا، على أن الفريق يملك فرصة حقيقية هذا الموسم لتحقيق الثلاثية التاريخية بالفوز بـ الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد بيراميدز لاستضافة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي مساء غدٍ الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

وقال دونجا في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك": "الحمد لله نحن متصدرون الدوري، ووصلنا لنهائي الكأس، ونخوض الآن نصف نهائي دوري الأبطال. اجتهدنا كثيرًا هذا الموسم، وعملنا بجد لنصل إلى هذه المرحلة، وكل مباراة مقبلة نعتبرها بمثابة نهائي."

وأضاف نجم خط الوسط: "هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وتحدثنا كلاعبين مع الجهاز الفني عن أهمية استغلال هذه الفرصة التاريخية، وعدم التفريط فيها، والسعي بكل قوة للوصول إلى النهائي ولمَ لا الفوز باللقب."

وتابع دونجا مؤكدًا على شخصية الفريق: "في مباراة الذهاب كنا نلعب على الفوز، وهذا يُظهر شخصية بيراميدز الطموحة. رأينا فريقًا يحتفل بالتعادل السلبي على ملعبه، وهذا بالنسبة لنا كان أمرًا غريبًا. في الإياب سنلعب من أجل الفوز والتأهل بإذن الله."

وعن توقعاته للمباراة النهائية، قال: "لا أستطيع أن أتمنى مواجهة فريق بعينه في النهائي. التفكير في الخطوة القادمة دون إنهاء المهمة الحالية قد يُكلّفنا كثيرًا. تركيزنا الكامل الآن على مباراة أورلاندو، وبعدها نبدأ التفكير في النهائي إذا تأهلنا إن شاء الله."

واختتم دونجا تصريحاته قائلًا: "مباراة الإياب ستكون صعبة وضاغطة على الفريقين. أورلاندو فريق جيد ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أن عليه ضغوطًا للتأهل. نحن نركز على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز، من أجل الوصول إلى النهائي ومواصلة الحلم."

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.