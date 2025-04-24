شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة هامة عندما يستضيف أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي على استاد 30 يونيو، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز واورلاندو

ويلتقي بيراميدز مع اورلاندو في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ، وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الإجتماع الفتي لمباراة بيراميدز وأورلاندو

وعقد ظهر اليوم ،الخميس، بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس ، وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل ، ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشوط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.