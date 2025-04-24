شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: بيراميدز يمتلك خبرات تؤهله لاسقاط أورلاندو والتأهل لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز عن مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة مساء الجمعة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد الدفاع الجوى.

وأكّد مصطفى فتحي، أن جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز شديد قبل المواجهة المرتقبة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو الفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر "فيسبوك": "نتيجة التعادل السلبي في الذهاب سلاح ذو حدين، لكنها لا تمثل ضغطًا علينا، بل نراها إيجابية لأننا بحاجة إلى هدف واحد فقط للتأهل...كل اللاعبين في أتم التركيز والجاهزية لتحقيق الفوز في مباراة الغد."

وأضاف نجم بيراميدز: "الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، سبق لهم اللعب في أندية جماهيرية، ويمتلكون من النضج الفني والذهني ما يكفي للتعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة دون توتر."

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "نسعى للتتويج بلقب قاري كبير، ليكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للنادي، ونتمنى أن نسعد الجماهير ونسجل إنجازًا تاريخيًا لبيراميدز."

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.