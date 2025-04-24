شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: عدم تجديد عقد ميلكا مع "طائرة" سيدات الزمالك تم وفقاً لرغبة الطرفين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك،أن قرار عدم تجديد تعاقد محترفة سيدات الطائرة بالنادي ، البرازيلية ميلكا لوبيسكا جاء بناءاً علي رغبة الطرفين بعد قضاء 3 سنوات في نادي الزمالك.

قالت الأحمر،عبر برنامجها " ملوك الصالات"عبر شاشة قناة الزمالك ، أن اللاعبة حصلت علي كامل مستحقاتها وترغب في خوض تجربة احتراف جديدة مع ناد جديد ،مؤكدة علي ان اللاعبة طوال مسيرتها لم تتواجد في ناد لمدة أكثر من سنتين .

وحصدت لوبيسكا مع الزمالك علي لقب بطولة أفريقيا التي اختتمت مؤخراً في نيجيريا علي حساب الأهلي للمرة الثالثة علي التوالي.