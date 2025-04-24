شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: عدم تجديد عقد ميلكا مع "طائرة" سيدات الزمالك تم وفقاً لرغبة الطرفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 24 أبريل 2025 09:12 م
أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك،أن قرار عدم تجديد تعاقد محترفة سيدات الطائرة بالنادي ، البرازيلية ميلكا لوبيسكا جاء بناءاً علي رغبة الطرفين بعد قضاء 3 سنوات في نادي الزمالك.
قالت الأحمر،عبر برنامجها " ملوك الصالات"عبر شاشة قناة الزمالك ، أن اللاعبة حصلت علي كامل مستحقاتها وترغب في خوض تجربة احتراف جديدة مع ناد جديد ،مؤكدة علي ان اللاعبة طوال مسيرتها لم تتواجد في ناد لمدة أكثر من سنتين .
وحصدت لوبيسكا مع الزمالك علي لقب بطولة أفريقيا التي اختتمت مؤخراً في نيجيريا علي حساب الأهلي للمرة الثالثة علي التوالي.
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