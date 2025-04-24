شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز علي بتروجت 4-1 في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره بتروجت بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل اهداف سيراميكا كل من رجب نبيل في الدقيقة 22 ، أحمد رمضان في الدقيقة 42 واسلام عيسي في الدقيقة 77 ومحمد شكري في الدقيقة 97 ، فيما سجل هدف بتروجت بدر موسي في الدقيقة 62

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لسيراميكا في الوقت بدل الضائع واهدرها محمود زلاكة ولكن احتسب الحكم ركلة جزاء اخري في نفس الدقيقة بعد تدخل مدافع بتروجت بقوة علي لاعب سيراميكا اثناء متابعة ركلة الجزاء المهدرة ليتمكن محمد شكري في تسجيل ركلة الجزاء الثانية ويحرز الهدف الرابع .

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد خليفة

خط الدفاع:

إسلام عبد الله

محمود شديد

هادي رياض

أحمد بيحج

خط الوسط:

محمد علي

أدهم حامد

حامد حمدان

توفيق محمد

بدر موسى

خط الهجوم:

إسماعيل بامبا

دكة البدلاء:

أحمد فاروق

أحمد عزت

بيتر كريستين

إسلام محارب

حسام أحمد

محمد الجمل