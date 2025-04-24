شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب يصل القاهرة للمشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم (الخميس) بعثة المنتخب المغربي للشباب من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو القادم بمشاركة ثلاثة عشر منتخباً تمثل شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط "القارة السمراء".

"أشبال أطلس" أبطال نسخة 1997 ’ تأهلوا لنهائيات البطولة بنظامها الحالي ’ للمرة السادسة بعد أن تربعوا في صدارة تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) التي استضافتها مدينة الإسماعيلية في نوفمبر 2024 بحصولهم على 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على منتخب مصر (2 – 1) ومنتخب تونس (2 – 1) أيضاً ومنتخب ليبيا (4 – 0) وتعادل مع منتخب الجزائر (1 – 1).

عناصر المدرب الوطني محمد وهبي التي خاضت فترة إعداد قوية بعد التأهل وحققت ثلاثة انتصارات على غانا (1 – 0) و (4 – 1) وسيراليون (2 – 0) خلال مارس الماضي ’ تبدأ مشوارها في المجموعة الثانية بلقاء المنتخب الكيني في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة ’ ثم تواجه منتخب نيجيريا بعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب ’ قبل أن تختتم مسيرتها في الدور الأول بمباراة "دربي" شمال أفريقيا أمام منتخب تونس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية التاسع من الشهر ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.