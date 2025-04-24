اخبار الرياضه

سيراميكا يتقدم علي بتروجت بهدفين نظيفين في الشوط الاول بكأس العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

سيراميكا يتقدم علي بتروجت بهدفين نظيفين في الشوط الاول بكأس العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم علي بتروجت بهدفين نظيفين في الشوط الاول بكأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في انهاء الشوط الاول لصالحه امام بتروجت بهدفين نظيفين ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدفي سيراميكا كل من رجب نبيل في الدقيقة 22 ، أحمد رمضان في الدقيقة 42 .

 

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد خليفة

خط الدفاع:

إسلام عبد الله

محمود شديد

هادي رياض

أحمد بيحج

خط الوسط:

محمد علي

أدهم حامد

حامد حمدان

توفيق محمد

بدر موسى

خط الهجوم:

إسماعيل بامبا

دكة البدلاء:

أحمد فاروق

أحمد عزت

بيتر كريستين

إسلام محارب

حسام أحمد

محمد الجمل

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements