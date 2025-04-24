شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم علي بتروجت بهدفين نظيفين في الشوط الاول بكأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في انهاء الشوط الاول لصالحه امام بتروجت بهدفين نظيفين ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.
سجل هدفي سيراميكا كل من رجب نبيل في الدقيقة 22 ، أحمد رمضان في الدقيقة 42 .
وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.
خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.
وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:
حراسة المرمى:
محمد خليفة
خط الدفاع:
إسلام عبد الله
محمود شديد
هادي رياض
أحمد بيحج
خط الوسط:
محمد علي
أدهم حامد
حامد حمدان
توفيق محمد
بدر موسى
خط الهجوم:
إسماعيل بامبا
دكة البدلاء:
أحمد فاروق
أحمد عزت
بيتر كريستين
إسلام محارب
حسام أحمد
محمد الجمل
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