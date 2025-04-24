شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم علي بتروجت بهدفين نظيفين في الشوط الاول بكأس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا في انهاء الشوط الاول لصالحه امام بتروجت بهدفين نظيفين ، في المباراة التي تجمعهما حاليا في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدفي سيراميكا كل من رجب نبيل في الدقيقة 22 ، أحمد رمضان في الدقيقة 42 .

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد خليفة

خط الدفاع:

إسلام عبد الله

محمود شديد

هادي رياض

أحمد بيحج

خط الوسط:

محمد علي

أدهم حامد

حامد حمدان

توفيق محمد

بدر موسى

خط الهجوم:

إسماعيل بامبا

دكة البدلاء:

أحمد فاروق

أحمد عزت

بيتر كريستين

إسلام محارب

حسام أحمد

محمد الجمل