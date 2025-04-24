شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تستحوذ مباراة الأهلي وصن داونز على اهتمام ملايين من عشاق القلعة الحمراء والشارع الكروي كله كونها الخطوة قبل الأخيرة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع صن داونز سلبياً في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين السبت الماضي بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة على أستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي سيحضرها ما يقرب من 52 ألف مشجع يمثلون السعة الكاملة لإستاد القاهرة.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

عُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمتبعة في مسابقة دوري الأبطال، وتحديد موعد مغادرة الفريقين فندقي الإقامة والوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم "الموف".

كولر يتحدث عن مباراة العودة أمام صن داونز

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مواجهة صن داونز غداً ستكون قوية ومُمتعة، مُشيراً إلى أن الفريقين يمتلكان مقومات تقديم أداء قوي.

وأكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : لم يستطع أي فريق تسجيل الأهداف في مباراة الذهاب وسنفعل كل ما لدينا للتأهل للنهائي، مُتابعاً: الأهلي استعد جيدًا للمباراة ونعمل على آلا نستقبل أهدافًا من صن داونز لأن استقبال هدف سيكلفنا تسجيل هدفين، وإذا حدث ذلك سنكون قادرين على مواجهة الأمر والعودة بالنتيجة مرة أخرى والتأهل".

وواصل : نحتاج لجماهيرنا أن تملئ الاستاد أمام صن داونز وأن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من بداية المباراة لنهايتها"، وأتبع مارسيل كولر ، قائلاً : لم نفز على صن داونز من 8 مباريات ولكن هذا لا يعني شيئًا ..الأهم هو الفوز، فقط علينا أن نُنهي المباراة في الـ 90 دقيقة".