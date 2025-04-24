شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية 30 دقيقة وجلسة كولر.. آخر مران للأهلى استعدادا لـ صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي غدًا الجمعة فى إياب الدور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بدأ المران بتجمع الفريق قبل المران لقراءة الفاتحة في أرض الملعب، سائلين الله التوفيق والنجاح.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في بقية فقرات المران.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غداً الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقي كان قد انتهى بالتعادل السلبي.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تمرينًا متنوعًا لحراس المرمى بالفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة، وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

وعُقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الإداري للفريقين، وخلال الاجتماع تمت مراجعة بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمتبعة في مسابقة دوري الأبطال، وتحديد موعد مغادرة الفريقين فندقي الإقامة والوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم "الموف".

على صعيد متصل، قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مواجهة صن داونز غداً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون قوية ومُمتعة، مُشيراً إلى أن الفريقين يمتلكان مقومات تقديم أداء قوي.

وأكد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم يستطع أي فريق تسجيل الأهداف في مباراة الذهاب وسنفعل كل ما لدينا للتأهل للنهائي"، مُتابعاً: "الأهلي استعد جيدًا للمباراة ونعمل على آلا نستقبل أهدافًا من صن داونز لأن استقبال هدف سيكلفنا تسجيل هدفين، وإذا حدث ذلك سنكون قادرين على مواجهة الأمر والعودة بالنتيجة مرة أخرى والتأهل".

وواصل: "نحتاج لجماهيرنا أن تملئ الاستاد أمام صن داونز وأن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من بداية المباراة لنهايتها"، وأتبع مارسيل كولر ، قائلاً : لم نفز على صن داونز من 8 مباريات ولكن هذا لا يعني شيئًا ..الأهم هو الفوز، فقط علينا أن نُنهي المباراة في الـ 90 دقيقة".

وعن احتمالية وصول المباراة لركلات الترجيح ، قال: "ضربات الجزاء دائمًا تكون موقف واحد ضد واحد ومهما تدربنا عليها يكون التركيز خلال المباراة مختلف ، وواصل: خلال المباراة يكون اللاعب تحت ضغط كبير ولكن مثلما يمتلك صن داونز حارسًا كبير في ركلات الترجيح نحن أيضًا نمتلك حارس مميز".

واستطرد كولر: هدفنا أن ننهي المباراة دون الوصول لركلات الجزاء ولكن إذا اضطررنا لذلك سنكون جاهزين لها بشكل كبير".

وختم تصريحاته ، قائلاً: أورلاندو ليس صن داونز وهزيمتنا من أورلاندو في دور المجموعات وضع مختلف، غدًا مباراة الحسم ولابد أن نسجل بشكل مبكر لأننا إذا استقبلنا هدفًا سيكون علينا تسجيل هدفين ولذا سنقدم أفضل ما لدينا خلال الـ 90 دقيقة".