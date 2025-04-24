تامر مصطفى يعيد أحمد عادل عبد المنعم لحراسة الإسماعيلى أمام زد فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إعادة أحمد عادل عبد المنعم لحراسة مرمى الدراويش أمام زد المقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى.

وفضل تامر مصطفى إراحة أحمد عادل عبد المنعم في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش رغم جاهزيته بعد التعافى من إصابة الضامة، ومنح الفرصة كاملة للحارس الشاب عبد الله محمد الذى ظهر بشكل مميز خلال المباراتين التي شارك فيهما.

ويعيد تامر مصطفى حارسه أحمد عادل عبد المنعم لحراسة الإسماعيلى نظرا لأهمية المباراة أمام زد والتي يسعى المدرب لحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة التقدم في جدول الدورى، مستفيدا من خبرات أحمد عادل.

ويسعى تامر مصطفى لاستكمال نتائجه المميزة مع الدراويش حتى الآن، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع فى مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين فى هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى.