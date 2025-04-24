شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يؤدي تدريبات منفردة في الجيم بمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز..

وخاض "الونش" تدريبات بدنية منفردة لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، خاصة و أنه سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو فقرة فنية خاصة لمدافعي الفريق حسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد حسام ومصطفى الزناري، بجانب نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز..

وتولى نونو فيريرا المدرب المساعد الإشراف على الفقرة الفنية الخاصة بمدافعي الزمالك، وتم خلالها التركيز على استغلال الضربات الرأسية وبعض الجمل الفنية الأخرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.