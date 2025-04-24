شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دولة تشارك فى البطولة الأفريقية للكونغ فو بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو عن ارتفاع عدد الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للعموم للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة إلى 13 دولة والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

وكشف شريف مصطفى، أن الدول المشاركة في البطولة الأفريقية في نسختها التاسعة تضم كل من تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، السنغال، بنين، غينيا، أوغندا، الكونغو، النيجر، إثيوبيا، كوت ديفوار بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل الساعة الخامسة مساء بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعددا من رموز الرياضة.

ويشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي.

ويتولى المحاسب شريف مصطفى رئاسة اللجنة العليا للبطولة فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة.

ومن جانبه، أعلن المحاسب شريف مصطفى، ترحيبه بكل المشاركين من الدول الأفريقية الشقيقة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق وإقامة طيبة على أرض مصر التي تسعد دوما بتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.

وقال المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إن استضافة مصر للبطولة الأفريقية ليس الأول حيث استضافت القاهرة أكثر من نسخة للبطولة في السنوات السابقة نظرا لما تمتلكه مصر من منشآت غاية في التطور.

وأضاف أن هذه البطولة تسهم في احتكاك اللاعبين المصريين مع مدارس مختلفة من دول أفريقية شقيقة بما يسهم في صقل مهاراتهم ويوسع خبراتهم استعدادا للبطولات المختلفة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، على الجاهزية الكاملة لاستضافة البطولة من النواحي الفنية والإدارية، مؤكدا امتلاك مجموعة من اللاعبين الواعدين القادرين على التألق وحصد مراكز متقدمة والتتويج بميداليات.