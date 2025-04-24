شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش مدرب بيراميدز: نحترم قوة أورلاندو خارج ملعبه ولكننا نعيش فترة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

علق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة مساء الجمعة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد الدفاع الجوى.

وقال مدرب بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بنظيره أورلاندو ستكون غاية في الصعوبة في ظل قوة المنافس، مشددا على أن الفريق الذي وصل إلى نصف النهائي بالطبع غاية في القوة وواحد من أكبر أربعة أندية في القارة وبالتالي المواجهة ستكون صعبة على الفريقين.

المدرب أكد على ثقته الكبيرة في لاعبيه، وكما وعد بمباراة كبيرة في جوهانسبرج وتحقق ذلك، فهو يعد بمباراة أقوى وأفضل في القاهرة، وسيعمل على استغلال كل الفرص للتسجيل في شباك المنافس.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه بالطبع يحترم من يتحدث عن قوة أورلاندو خارج ملعبه ويتحدث بإحصائيات فوز المنافس خارج الأرض سواء على الأهلي أو المولودية، ولكن في ذات الوقت هناك إحصائية تتحدث عن أن بيراميدز لا يخسر على أرضه ويحقق الانتصار دائما، وهي نقطة قوتنا وسنلعب عليها.

أضاف المدرب قائلا:" نحن في مرحلة ممتازة للغاية ونمر بفترة رائعة على المستوى الفني والبدني وسعداء بالوصول إلى هذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي وهدفنا الفوز غدا وحجز بطاقة التأهل للنهائي، من أجل مواصلة المشوار الرائع والمشرف، مشددا على أن لاعبيه يستحقون هذه اللحظة والفوز بدوري الأبطال.

المدير الفني أكد على جاهزية رمضان صبحي وصديق إيجولا وباقي اللاعبين لمباراة أورلاندو، مشددا على أن الفريق في حالة حماس شديد ولولا سوء الحظ لحقق فوزا كبيرا في جوهانسبرج وسجل هدفين وألغيا وأضاع العديد من الفرص، وعلينا استغلال كل الفرص في مباراة الغد والتسجيل والعبور للدور القادم، مع عدم الاندفاع والتسرع وترك المساحات للمنافس.

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.