شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أرولاندو.. بيراميدز يتسلح بسجل مميز فى المواجهات الأفريقية على أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية عندما يستضيف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة مساء الجمعة، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد الدفاع الجوى.

ويدخل بيراميدز هذه المباراة بأفضلية معنوية كبيرة، مستندًا إلى سجله القوي على ملعبه استاد الدفاع الجوي في البطولات الأفريقية، سواء في الكونفدرالية أو دوري الأبطال، حيث خاض على هذا الملعب 24 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 5 وخسر في 4 مناسبات فقط.

ويعد استاد الدفاع الجوي بمثابة الحصن المنيع للفريق السماوي في المنافسات القارية، حيث أظهر بيراميدز شخصية قوية وأداءً مميزًا على هذا الملعب، وهو ما منحه ثقة جماهيره في قدرته على تجاوز عقبة أورلاندو.

ويعتمد الفريق على حالة الاستقرار الفني والجاهزية البدنية للاعبيه، إلى جانب الدعم الجماهيري المتوقع في المدرجات، ليخوض اللقاء بروح قتالية عالية وإصرار على خطف بطاقة التأهل.

تاريخ بيراميدز على ملعبه يؤكد أنه فريق لا يُستهان به عندما يلعب على أرضه، فقد استطاع تحقيق عدد كبير من الانتصارات المهمة، وفرض شخصيته أمام فرق كبرى في القارة.

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات، وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

يسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول فى تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.