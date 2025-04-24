شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستطلع رأي الزمالك وبيراميدز حول تحمّل تكاليف طاقم تحكيم نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبات رسمية إلى ناديي الزمالك وبيراميدز، يستطلع خلالها رغبة الناديين في تحمل تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو المقبل.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الاتحاد لتأمين أقصى درجات الحياد والعدالة التحكيمية في مباراة ذات طابع جماهيري كبير، تجمع بين فريقين من أصحاب الطموحات والقدرات العالية، في مواجهة تُعد من أبرز مباريات الموسم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن إقامة النهائي يوم 20 مايو، على أن يتم تحديد الملعب والطاقم التحكيمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترشيحات قوية لاستقدام حكم أوروبي من النخبة.

ووصل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه بالفوز بنتيجة 4-0 على البنك الأهلي في نصف النهائي، وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد عاطف "قطة"، وبلاتي توريه ورمضان صبحي. وتأهل بيراميدز للنهائي للمرة الرابعة فى تاريخه بعد 2018-19 و2021-22 و2023-24.

فيما فاز الزمالك على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس مصر، وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الفوز لفريقه ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.