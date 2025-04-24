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تدريبات بدنية خاصة لأحمد حمدي ومحمود جهاد في مران الزمالك

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تدريبات بدنية خاصة لأحمد حمدي ومحمود جهاد في مران الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت حسام الحاج

الخميس، 24 أبريل 2025 06:09 م

خاض أحمد حمدي ومحمود جهاد ثنائي فريق الزمالك تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبان تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال، بناء على قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لتجهيزهما بدنياً للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الممتاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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