شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل بامبا يقود هجوم بتروجت امام سيراميكا في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مواجهة سيراميكا ، في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد خليفة

خط الدفاع:

إسلام عبد الله

محمود شديد

هادي رياض

أحمد بيحج

خط الوسط:

محمد علي

أدهم حامد

حامد حمدان

توفيق محمد

بدر موسى

خط الهجوم:

إسماعيل بامبا

دكة البدلاء:

أحمد فاروق

أحمد عزت

بيتر كريستين

إسلام محارب

حسام أحمد

محمد الجمل