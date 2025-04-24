شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل بامبا يقود هجوم بتروجت امام سيراميكا في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مواجهة سيراميكا ، في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين مساء اليوم.
وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:
حراسة المرمى:
محمد خليفة
خط الدفاع:
إسلام عبد الله
محمود شديد
هادي رياض
أحمد بيحج
خط الوسط:
محمد علي
أدهم حامد
حامد حمدان
توفيق محمد
بدر موسى
خط الهجوم:
إسماعيل بامبا
دكة البدلاء:
أحمد فاروق
أحمد عزت
بيتر كريستين
إسلام محارب
حسام أحمد
محمد الجمل
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