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إسماعيل بامبا يقود هجوم بتروجت امام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

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إسماعيل بامبا يقود هجوم بتروجت امام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مواجهة سيراميكا ، في ذهاب دور الثمانية ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين مساء اليوم.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد خليفة

خط الدفاع:

إسلام عبد الله

محمود شديد

هادي رياض

أحمد بيحج

 خط الوسط:

محمد علي

أدهم حامد

حامد حمدان

توفيق محمد

بدر موسى

 خط الهجوم:

إسماعيل بامبا

 دكة البدلاء:

أحمد فاروق

أحمد عزت

بيتر كريستين

إسلام محارب

حسام أحمد

محمد الجمل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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