الامارات | قضاة ملاعب من الإمارات يشاركون في إدارة نهائيات «نخبة آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قضاة ملاعب إماراتيين للمشاركة في الأدوار النهائية في «دوري أبطال آسيا للأندية النخبة» المقامة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25 الجاري إلى الثالث من مايو المقبل، إذ تم اختيار حكمي الساحة الدوليين عادل النقبي وعمر محمد آل علي بجانب الحكمين المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف وأحمد الراشدي.

وقال اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختار الحكام الإماراتيين عادل النقبي، عمر آل علي، محمد أحمد يوسف وأحمد الراشدي للمشاركة في إدارة مباريات الأدوار النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة في جدة».