شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام جميع لاعبي المصري في التدريبات الجماعية استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم جميع لاعبي فريق المصري، في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك المرتقبة بالدوري، بما فيهم اللاعبين العائدين من الإصابة مثل صلاح محسن وجون إيبوكا وعبد الرحيم دغموم وباهر المحمدي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.