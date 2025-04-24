شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن تشكيل فريق سيراميكا أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.
خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.
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