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علي ماهر يعلن تشكيل فريق سيراميكا أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

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علي ماهر يعلن تشكيل فريق سيراميكا أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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