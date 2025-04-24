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يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن تشكيل فريق سيراميكا أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

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