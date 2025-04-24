شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب تنزانيا : مصر أنقذت أمم أفريقيا بعدما وافقت على تنظيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجزائري أسامة الحمدان، المدرب المساعد ومدرب حراس مرمى منتخب تنزانيا الأول وتحت 20 عاما إن مصر أنقذت تنظيم منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافتها بفضل ملاعبها ومنشآتها الرياضية والفندقية المميزة للغاية، مؤكداً أن طموح منتخب تنزانيا خلال مشاركته المرتقبة في هذه النسخة ينصب على التأهل للدور الثاني والصعود لكأس العالم 2025.

ويخوض منتخب تنزانيا منافسات أمم إفريقيا تحت 20 عاماً التي تنظمها مصر خلال الفترة من 27 إبريل الحالي وحتى 18 مايو المقبل في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: مصر وجنوب إفريقيا وزامبيا وسيراليون .. وأجرى الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم حواراً خاصاً مع الحمدان، مدرب حراس المرمى السابق للنادي الإسماعيلي قبل انطلاق مواجهات البطولة الإفريقية.. وهذا ما جاء فيه:

*ما رأيك في منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حق تنظيم واستضافة كأس الأمم تحت 20 عامًا في مصر؟

مصر ليس غريباً عليها تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لأنها تمتلك الملاعب والبنى التحتية والمنشآت الرياضية والفندقية الرائعة.. واعتقد أن مصر ساهمت في إنقاذ البطولة وإقامتها بعد اعتذار كوت ديفوار، وأتوقع أن تكون بطولة على مستوى كبير وجيد للغاية.

*ماذا تتوقع للمنافسة بالمجموعة التي وقع فيها منتخب تنزانيا بالبطولة؟

مجموعة منتخب تنزانيا قوية وصعبة لكنها متكافئة، نحن نعرف أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين مميزين يلعب أغلبهم في الدوري الممتاز، وأنا عملت من قبل مدرباً لحراس المرمى بالنادي الإسماعيلي رفقة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو وأعرف أن الأندية المصرية، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز تمتلك لاعبين شباباً رائعين، كما أننا نعرف جيداً المنتخب الجنوب إفريقي ومنتخب سيراليون وأيضا زامبيا.. والمنتخب الأفضل سوف يتأهل عن هذه المجموعة.

*ما حظوظ وطموحات تنزانيا في هذه النسخة من البطولة واستعداداتها؟

طموح منتخب تنزانيا خلال مشاركته المرتقبة في منافسات هذه البطولة الإفريقية هو تقديم أداء مميز يعكس مدى تطور الكرة في تنزانيا وتشريف هذا البلد في هذا المحفل القاري وأيضًا سنسعى بكل قوة للصعود للدور الثاني بالمسابقة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2025.

*ما الفرق التي تتوقع تأهلها إلى الدور الثاني؟

أتوقع المنتخب المصري باعتباره صاحب الأرض والجمهور، إضافة إلى المنتخب السنغالي وسيكونان أبرز المرشحين للتأهل للدور الثاني في هذه البطولة.

*وما المنتخبات التي ترشّحها للفوز باللقب؟

لا يمكن التوقع بأسماء المنتخبات المرشحة للفوز بلقب أمم إفريقيا للشباب، إلا حينما تنطلق المنافسات وتخوض كل الفرق مبارياتها الأولى في مرحلة المجموعات.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.