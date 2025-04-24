شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحقق فضية بطولة سوبر النخبة للصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الخليج 365 الميدالية الفضية لبطولة سوبر النخبة للصحفيين التي أقيمت على ملعب نادي الصحفيين النهري مساء امس الأربعاء.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المتوجة في دورات رمضان للصحفيين، بمشاركة فرق النقاد الرياضيين والمصورين الصحفيين، وفاز الأهرام على الخليج 365 في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بينما جاء الدستور في المركز الثالث، وفيلجول في المركز الرابع، وأدار مباريات البطولة الحكم محمد سعيد شيكا من حكام الدرجة الأولى.

‎وحضر مراسم تسليم الجوائز والميداليات وكأس البطولة كل من النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس عبد العزيز الكباريتي والمهندس أحمد عثمان والاستاذ سامح السيد، وشهدت بحضور عدد من كبار الصحفيين والنقاد، منهم عاطف العربي وعمر الأيوبي ومحمد يحيى يوسف وأحمد الشامي وعادل عقل.



بطولة سوبر النخبة للصحفيين



بطولة سوبر النخبة للصحفيين



بطولة سوبر النخبة للصحفيين



بطولة سوبر النخبة للصحفيين



بطولة سوبر النخبة للصحفيين