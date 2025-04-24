شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسيدات الصالات يخسر من أنجولا بثلاثية فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الوطني لسيدات الصالات، أمام نظيره الأنجولي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب مولاي عبدالله، وذلك في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى لمنافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

ووصلت الأحد الماضي بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

تضم البعثة نادر رشاد مديرًا فنيًا، وأيمن راغب مدربًا لحراس المرمى، وسونيا عبد الغنى إدارية، وإيمان محمود طبيبة، وحنان حامد أخصائي تدليك، وأحمد حسن مسئول مهمات، و14 لاعبة هن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة- ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبدالغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

يخوض المنتخب مباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 24 أبريل، بينما يلتقي المنتخب أمام غينيا في الجولة الثانية في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته ضمن منافسات المجموعة الثانية.