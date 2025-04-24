شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع عبد الله السعيد بعد إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع عبد الله السعيد لاعب الفريق، لتجديد عقده مع الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بعد إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق.

ويسعى الزمالك لتجديد عقد عبد الله السعيد تخوفا من رحيل اللاعب في ظل الأزمة التى يعانى منها النادى بسبب مستحقات اللاعب المغربى السابق، حيث كان عبد الله السعيد طلب تأجيل تجديد عقده مع النادى لنهاية الموسم، إلا أن الزمالك طلب من اللاعب عقد جلسة خلال الأيام المقبلة وبالتحديد بعد مباراة الفريق أمام المصرى ببطولة الدورى المقرر لها الأول من مايو المقبل لحسم هذا الملف.

وكثف الزمالك تواصله مع اللاعب خاصة وأن السعيد طلب الاطمئنان على الصفقات المقرر التعاقد معها، ليطمئن اللاعب على مصيره مع الفريق، حيث أكد مسئولو الزمالك لعبد الله السعيد أنه سيتم التعاقد مع صفقات كبيرة، وأسماء قوية لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، ولكن بعد قرار إيقاف القيد قد يرفض اللاعب عقد جلسات إلا بعد حسم موقف النادى، أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة .

وتلقى نادي الزمالك أمس الأربعاء ، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو"، وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.