شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال أفشة للزمالك في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط اسم محمد مجدى أفشة لاعب فريق الأهلى، بالانضمام إلى الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، وتردد أن الزمالك يرغب في تدعيم صفوفه بـ "أفشة" للرد على انتقال زيزو للأهلى.

وارتبط اسم أفشة بالزمالك لعدة أسباب، حيث أن رواد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تداولوا صورة لأفشة وفى الخلف سور نادى الزمالك، فتم الربط بين اللاعب و الانضمام للفريق الأبيض ، ولكن الصورة ترجع الى عزاء إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، و الذى توفى خلال الأيام الماضية بعد صراع مع المرض، وتم إقامة سرادق العزاء بأحد المساجد بجانب النادى.

وخلال الساعات الأخيرة زاد ارتباط اسم أفشة بالزمالك، عندما قال حمزة المثلوثى لاعب الزمالك فى تصريحات تليفزيونية أنه يتمنى انضمام أفشة إلى الفريق الأبيض في ظل قدراته ومستواه الفني اللافت.

كما قام محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى، بالاستفسار من مدربه سامى قمصان المدرب المساعد بالفريق عن أسباب غيابه عن المشاركة الفترة الأخيرة، رغم التزامه فى التدريبات اليومية، وتنفيذه التعليمات التي يمنحها له السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

حيث خرج أفشة من حسابات مارسيل كولر في الفترة الماضية ولم يشارك في المباريات سواء المحلية أو الأفريقية، رغم حاجة الفريق لجهود اللاعب في بعض المباريات

