شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 24 – 4 – 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم 7 أخبار فى الساحة الرياضية.

ختام مباريات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر اليوم والقناة الناقلة

تختتم اليوم الخميس منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة ، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

بيراميدز يحفز لاعبيه بمكافأت لحصد تذكرة نهائي أفريقيا أمام أورلاندو بيراتس

رصد مسئولو بيراميدز مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا مساء غداً الجمعة على ستاد الدفاع الجوى، ليسجل الفريق السماوى إنجازاً تاريخياً بالصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادى.

7 أقساط.. تفاصيل مستحقات خالد بوطيب فى الزمالك

شهدت الساعات الماضية إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

بالتزكية.. فوز 22 لاعبا فى انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

أسفرت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر مبنى الاتحادات الرياضية عن فوز جميع اللاعبين المرشحين البالغ عددهم 22 لاعبا ولاعبة بالتزكية.

محمد الشناوي : صن داونز فريق مُنظم لكننا نمتلك عزيمة الأبطال لحسم التأهل

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف تكون صعبة للغاية، في ظل طموحات كل فريق في الفوز والتأهل إلى النهائي.

أحمد الجندي يعلن فوزه برئاسة لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية بالتزكية

أعلن البطل المصري أحمد الجندي، بطل الخماسي الحديث والمتوج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فوزه برئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

