شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو فى نصف نهائى أبطال أفريقيا بالتوقيت الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية عندما يستضيف أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي على استاد 30 يونيو، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد بيراميدز من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

موعد مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة، أورلاندو بايراتس باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطى جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدى.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.