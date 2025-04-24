شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعيد الصلابة لدفاع الإسماعيلى.. 4 كلين شيت في 5 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، الصلابة لدفاع الدراويش بعد توليه المهمة الفنية للفريق خلفا للثنائى حمد إبراهيم وعماد سليمان في الدورى وكأس عاصمة مصر.

وتعادل الإسماعيلى سلبيا مع طلائع الجيش مساء الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

أرقام تامر مصطفى مع الإسماعيلى

وحافظ تامر مصطفى على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل 3 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز، ثم التعادل سلبيا مع الطلائع، سجل لاعبو الإسماعيلى تحت قيادته 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين وحافظ على نظافة الشباك فى 4 مباريات.

وتأهل الإسماعيلى إلى الدور ربع النهائى بعد سيطرته على المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات، برصيد 4 نقاط، خلف حرس الحدود المتصدر برصيد 9 نقاط، وخاض الدراويش 3 مباريات فى مجموعته، فازوا فى مباراة وتعادلوا فى واحدة وخسروا مثلها، وسجل لاعبو الإسماعيلى 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا واحدا.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة قوية أمام زد الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى.