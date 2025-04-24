شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يطير إلى إثيوبيا للمشاركة ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

غادرت فجر اليوم بعثة المنتخب المصري الأول للتايكوندو متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو المصنفة فئة G3، والتي تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة ببعثة تضم 13 لاعب ولاعبة من اللاعبين المميزين، حيث يمثل المنتخب كل من:

معتز بالله عاصم (تحت 54 كجم)، محمد أسامة (تحت 58 كجم)، يحيي حسن (تحت 63 كجم)، عمر السرسي (تحت 63 كجم)، عمر فتحي (تحت 68 كجم)، أدهم الأنواري (تحت 68 كجم)، أدهم الشيخ (تحت 80 كجم)، سيف عيسى (تحت 87 كجم)عبدالله عصام (فوق 87 كجم)، حبيبة وائل (تحت 53 كجم)، ملك أمين (تحت 57 كجم)، شهد خالد (تحت 67 كجم)، آية شحاتة (تحت 67 كجم).

ويقود الجهاز الفني للمنتخب أسامة سيد، المدرب العام، وأحمد الشباسي، مدرب المنتخب.

تأتي هذه المشاركة في إطار رؤية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، لزيادة فرص الاحتكاك الدولي للاعبين الشباب، وتوفير بيئة تنافسية تساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرات والنقاط التصنيفية.

ويهدف الاتحاد إلى بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية، ضمن برنامج إعداد شامل يشرف عليه المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول.