شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

نرصد في السطور التالية كل ما يخص الأزمة ، وموقف الزمالك من الإيقاف ، والخطوات المقرر اتخاذها في هذا الشأن

س: لماذا تم إيقاف قيد الزمالك ؟

ج: تم إيقاف قيد الزمالك لعدم الالتزام بسداد المستحقات الخاصة بالمغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، رغم أن النادى هو من طلب تسوية المبالغ المتأخرة لديه للاعب.

س: ما المبلغ المستحق سداده لخالد بوطيب؟

ج: 983 ألف يورو باقي مستحقات اللاعب المتأخرة، وهى قيمة الأقساط الـ7 المتبقية من مستحقاته.

س:ما عواقب إيقاف قيد الزمالك ؟

ج:أصبح الزمالك ممنوعا من المشاركة في البطولات المحلية أو الأفريقية الموسم الجديد إلا بعد تسوية القضية ولحين سداد مستحقات اللاعب

س: ما المهلة المحددة أمام الزمالك لحل الأزمة ؟

ج: الزمالك مطالب بحل أزمة مستحقات خالد بوطيب قبل 31 مايو للحصول علي الرخصة الأفريقية، وتلك المهلة يمكن مدها لنهاية شهر يونيو، وهي فترة تظلم إضافية يمنحها الفيفا للأندية لأى قضية صدر حكمها قبل 31 مارس.

س: ماذا سيفعل الزمالك بعد قرار إيقاف القيد ؟

ج: الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد ، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.