شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يتعرض لحادث بسيارته: الحمد لله اللهم اجرنا في مصيبتنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد بلال نجم الأهلى السابق، عبر حسابه الشخصى "فيس بوك" عن تعرضه لحادث بسيارته، معلقا عليه: "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل.. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه".

ونشر

أحمد بلال صورا لسيارته بعد التصادم الذى حدث لها، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعى مع منشور اللاعب متمنيين له السلامة.



أحمد بلال

ومن جانب آخر، أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأهلى دعم صفوفه بشكل قوى في يناير الماضى، وأن مارسيل كولر المدير الفني يتحمل تراجع أداء الفريق.

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي دعم صفوفه بصفقات جيدة في يناير، وأنفق مقابلا ماديا ليس كبيرا بعد ضم بن شرقي في صفقة انتقال حر، واستعارة مصطفى العش، وضم جراديشار مقابل مليون دولار، وضم أحمد رضا".

وأضاف: "الأهلي دعم صفوفه بالصفقات التي يحتاجها، وضم أحمد رضا، بعد رفض أكرم توفيق تجديد عقده، والأهلي لم ينفق ملايين كما يتزعم البعض".



حادث أحمد بلال



سيارة أحمد بلال