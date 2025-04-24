شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندي يعلن فوزه برئاسة لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البطل المصري أحمد الجندي، بطل الخماسي الحديث والمتوج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فوزه برئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية.

وكتب أحمد الجندي عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله.. رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية.

وكان 22 لاعبا نجحوا في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية وجاءت قائمة اللاعبين الفائزين بالتزكية وهم أحمد أسامة الجندي لاعب الخماسي الحديث، السباحة فريدة عثمان، زياد السيسي لاعب السلاح، محمد علاء السيد لاعب كرة اليد، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، عزمي محيلبة لاعب الرماية، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة،أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، نوران جوهر لاعب الاسكواش،عمر العربي لاعب الجمباز، دعاء الغباشي لاعبة الكرة الطائرة، فريده الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة.

ومن المقرر أن يتم اختيار 5 أعضاء من الـ 22 لاعبا الفائزين في منصب الرئيس والذي حصده أحمد الجندي، و2 نواب و2 أعضاء وذلك في أول اجتماع مجلس إدارة للجنة اللاعبين.