شكرا لقرائتكم خبر عن 23 عاماً على أخر دوري خارج القطبين.. بيراميدز يبحث عن كسر احتكار الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انجاز تاريخي ينتظر فريق بيراميدز في الأسابيع المقبلة، بعدما اقترب بخطوات كبيرة من حسم بطولة الدوري العام للمرة الأولى في تاريخه، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتربعه على قمة الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

13 نقطة تفصل بيراميدز عن اللقب

نجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى إن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات في الدوري، حال فوزه بخمس لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل في واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط.

23 عاماً على آخر بطولة دوري خارج القطبين

لمواسم عديدة سيطر الأهلي والزمالك على لقب بطولة الدوري، حتى أنه منذ موسم 2001-2002، أي قبل 23 عاماً، كان آخر تتويج لفريق خارج القطبين ببطولة الدوري، عندما حصد النادي الإسماعيلي اللقب المحلي وقتها، في عهد الجيل الذهبي للدراويش.

بيراميدز يبحث عن كسر احتكار الأهلي والزمالك للقب المحلي

يبحث فريق بيراميدز عن كسر احتكار الأهلي والزمالك لبطولة الدوري، خاصة بعد تتويج الأهلي باللقب 44 مرة، والزمالك 14 مرة، للانضمام إلى القائمة العظماء السبعة المتوجين باللقب وهم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والترسانة والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب، بينما يعد الأهلي هو بطل أخر نسختين.

الأهلي: 44 لقبا

الزمالك: 14 لقبا

الإسماعيلي: 3 ألقاب

المقاولون العرب ـ الترسانة ـ غزل المحلة ـ الأولمبي : كل فريق مرة واحدة

5 مباريات تفصل بيراميدز عن اللقب

يتبقى لفريق بيراميدز 6 مباريات في بطولة الدوري، حيث يمكن للسماوي حسم اللقب والتتويج عقب الفوز في 5 لقاءات منها، دون انتظار نتائج المنافسين، وحال فاز بيراميدز بمبارياته الخمسة، سيكون التتويج بالدوري في مواجهة بتروجت بالجولة قبل الأخيرة، وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري كالتالي:

1- بيراميدز & حرس الحدود: يوم 30 أبريل، الساعة الخامسة مساءً

2- بيراميدز & فاركو: يوم 4 مايو، الساعة الخامسة مساءً

3- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

4- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

5- بيراميدز & بتروجيت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

6- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.