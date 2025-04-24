شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد يتوج بفضية وذهبيتين في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

توج أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال في موريشيوس، بواقع فضية الخطف برفع وزن قدره 130 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع وزن قدره 151 كجم وذهبية المجموع بمجموع 281 كجم في منافسات وزن 67 كجم .

وضمت قائمة المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية كل من: بسمة رمضان، نورا عصام حلمي، أحمد سعيد، عبدالرحمن يونس.

ويترأس بعثة المنتخب محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري، ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من علاء حسن إداري المنتخب، وأحمد عبدالعزيز مدرب المنتخب.

ويأمل المنتخب في تحقيق إنجازات تليق باسم مصر، ومواصلة التألق على الساحة القارية.