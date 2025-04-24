شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب وباتشيكو ...تعرف على ديون الزمالك المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادى، بسبب مستحقات خالد بوطيب، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، حيث تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

ولاتٌعد مستحقات بوطيب هي الأزمة الوحيدة أمام الزمالك، بل هناك قضية أخرى يترقب الزمالك ما ستشهده الأيام الليل المقبلة بشأنها، وهى مستحقات باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

وخلال الفترة الحالية تٌعد ديون الزمالك عبارة عن مستحقات خالد بوطيب المتأخرة، والتي تصل إلى 983 ألف يورو باقي مستحقاته المتأخرة، وهى قيمة الأقساط الـ7 المتبقية من مستحقاته.

وفيما يخص باتشيكو فيحق له الحصول على 880 ألف يورو.وفقا لقرار المحكمة الفيدرالية، حيث أرسل الزمالك خطابا إلى المحكمة الفيدرالية يطلب فيه الحيثيات الخاصة برفض الاستئناف المقدم من النادى على الحكم الصادر فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق لـ فريق الزمالك، وينتظر النادى وصول حيثيات الحكم لبحث إمكانية الطعن على الحكم حال كان الحكم غير نهائى، وكذلك الوصول إلى الحلول المناسبة لغلق ملف هذه القضية.

وبخلاف بوطيب وجيمى باتشيكو هناك مديونيات إضافية على الزمالك لصالح آخرين وهم :

فرجانى ساسى - 700 ألف يورو

إبراهيما نداى - مليون و 800 الف دولار

كونراد ميشلاك - 724 الف يورو