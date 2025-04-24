شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواصل رسائله الغامضة ويختتمها بـ"الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبى الحالي والأهلى السابق، دهشة المتابعين بعدما نشر بعض الاستوريهات عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" من مساء الأربعاء حتى اليوم الخميس.

ونشر محمود كهربا عبر حسابه الشخصى، فيديو لأحد الشيوخ يتحدث عن كلمة "حسبنا الله ونعم الوكيل" وتأثيرها على الظالم وأنها تفويض من المظلوم لله بأخذ حقه.



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ثم واصل كهربا رسائله اليوم بنشر فيديو لأذكار الصباح معلقا عليها "الحمد لله"، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعى على استوريهات كهربا.



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هذا فى الوقت الذى واصل فيه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، وضع بصماته مجددًا في فوز فريقه على الأولمبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الليبي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بهدف نظيف، حيث كان الهدف الوحيد في المباراة من توقيع بونا عمار في الدقيقة 62.

اللقاء شهد تمريرة حاسمة رائعة من كهربا، الذي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، ليراوغ ثنائي الفريق المنافس قبل أن يمرر الكرة بشكل رائع إلى عمار الذي سجل هدف اللقاء.

ويعد هذا الأداء جزءًا من سلسلة تألق كهربا مع الاتحاد الليبي، الذي انضم إليه في يناير الماضي قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يفعّل النادي الليبي بند الشراء بعد تألقه الملحوظ.

أرقام محمود كهربا مع الاتحاد الليبي

- المشاركة: 6 مباريات

- دقائق اللعب: 422 دقيقة

- أهداف: 5 أهداف

- صناعة الأهداف: 2 آخرين