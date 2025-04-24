شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي : صن داونز فريق مُنظم لكننا نمتلك عزيمة الأبطال لحسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف تكون صعبة للغاية، في ظل طموحات كل فريق في الفوز والتأهل إلى النهائي.

وأوضح محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نعرف أن صن داونز منافس قوي وصفوفه منظمة، وكلاعبين في الأهلي نستعد جيدا ولدينا حالة من التركيز ودوافعنا كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وأضاف: «نلعب وسط جمهورنا وهدفنا واحد فقط ونثق في أنفسنا؛ لأننا أبطال إفريقيا والجميع يعلم من هو الأهلي، وهو ما يزيد من تركيز الجميع قبل المواجهة بين الفريقين غدا».

وأشار إلى أن الأهلي يستهدف الوصول إلى النهائي واللقب الثالث على التوالي، وهو تاريخ كبير للاعبي الفريق ولهذا لدينا تصميم كبير على الفوز لإسعاد الجماهير.

وتعادل الأهلي سلبياً مع صن داونز في لقاء الذهاب الذي اُقيم السبت الماضي بجنوب أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة.