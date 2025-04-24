شكرا لقرائتكم خبر عن كولر : نسعى للتأهل أمام صن داونز بعيداً عن ركلات الترجيح ويجب آلا نستقبل أهدافاً والان مع تفاصيل الخبر

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غداً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون قوية ومُمتعة، مُشيراً إلى أن الفريقين يمتلكان مقومات تقديم أداء قوي.

وأكد كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : لم يستطع أي فريق تسجيل الأهداف في مباراة الذهاب وسنفعل كل ما لدينا للتأهل للنهائي ، مُتابعاً: الأهلي استعد جيدًا للمباراة ونعمل على آلا نستقبل أهدافًا من صن داونز لأن استقبال هدف سيكلفنا تسجيل هدفين، وإذا حدث ذلك سنكون قادرين على مواجهة الأمر والعودة بالنتيجة مرة أخرى والتأهل".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقي كان قد إنتهى بالتعادل السلبي.

وواصل : نحتاج لجماهير الأهلي أن تملئ الاستاد أمام صن داونز وأن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من بداية المباراة لنهايتها" ، وأتبع مارسيل كولر ، قائلاً : لم نفز على صن داونز من 8 مباريات ولكن هذا لا يعني شيئًا،الأهم هو الفوز، فقط علينا أن نُنهي المباراة في الـ 90 دقيقة".

وعن احتمالية وصول المباراة لركلات الترجيح ، قال: "ضربات الجزاء دائمًا تكون موقف واحد ضد واحد ومهما تدربنا عليها يكون التركيز خلال المباراة مختلف، وواصل: خلال المباراة يكون اللاعب تحت ضغط كبير ولكن مثلما يمتلك صن داونز حارسًا كبير في ركلات الترجيح نحن أيضًا نمتلك حارس مميز".

واستطرد كولر: هدفنا أن ننهي المباراة دون الوصول لركلات الترجيح ولكن إذا اضطررنا لذلك سنكون جاهزين لها بشكل كبير".

وختم تصريحاته ، قائلاً: أورلاندو ليس صن داونز وهزيمتنا من أورلاندو في دور المجموعات وضع مختلف، غدًا مباراة الحسم ولابد أن نسجل بشكل مبكر لأننا إذا استقبلنا هدفًا سيكون علينا تسجيل هدفين ولذا سنقدم أفضل ما لدينا خلال الـ 90 دقيقة".