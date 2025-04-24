شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات متوقعة في التحقيق مع زيزو في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو نادى الزمالك، أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بموعد جلسة التحقيق الثانية، مع اللاعب على خلفية انقطاع عن التدريبات منذ 10 أبريل، وكذلك التخلف عن جلسة التحقيق الأولى التي كان مقرر لها السبت الماضى.

وأرسل الزمالك الخطاب الخاص بموعد الجلسة إلى اللاعب على مقر إقامته بالمنيا، وتحدد يوم الأحد المقبل للجلسة الثانية.

ومن المتوقع أن لا يحضر اللاعب إلى جلسة التحقيق معه بالنادى، مثلما فعل فى الجلسة الأولى، وبالتالى سيكون هناك سيناريو واحد أمام الزمالك للتعامل مع اللاعب .

يقوم الزمالك بإرسال خطاب ثالث مسجل بعلم الوصول أيضا إلى اللاعب ، لإخطاره بجلسة ثالثة، وهى الأخيرة ، وعندما يغيب عنها اللاعب سيتم رفع ملف اللاعب كاملا إلى اتحاد الكرة ، مدعوما بكافة الأوراق و المستندات المتعلقة بالأزمة من خطابات جلسات التحقيق، وأيام غياب اللاعب عن التدريبات، بالإضافة إلى الغرامات المقرر توقيعها عليه ، وكذلك المستحقات المتبقية له لدى النادى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

واشترط "زيزو" صدور بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.