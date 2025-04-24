شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام يورتشيتش مع بيراميدز قبل مواجهة أورلاندو بايرتس.. 52 انتصارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تحديا صعبا عندما يستضيف أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي غدا الجمعة، على استاد 30 يونيو، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح يورتشيش في قيادة بيراميدز للعودة من جنوب أفريقيا بتعادل سلبى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض أرقام يورتشيتش مع بيراميدز قبل مواجهة أورلاندو بايرتس..

عدد المباريات: 75 مباراة

فاز: 52 مباراة

تعادل: 15 لقاء

خسر: 8 مواجهات

سجل لاعبوه: 160 هدفا

استقبلت شباكهم: 63 هدفا

عدد البطولات: لقب كأس مصر

موعد مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس

يواجه فريق بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة، أورلاندو بايراتس باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.