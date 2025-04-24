شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيراميكا وبتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا مساء اليوم الخميس، فريق بتروجت على استاد المقاولون العرب، في ختام مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وصعد فريق سيراميكا لدور ربع النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف البنك الأهلى صاحب الصدارة، ليواجه بتروجت صاحب المركز الأول فى المجموعة الأول بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة سيراميكا وبتروجت

يلتقى سيراميكا في السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق بتروجت على استاد المقاولون العرب في إطار ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وبدأ سيراميكا مشواره في البطولة بخسارة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة، ثم استعاد توازنه بالفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، ثم الفوز على زد بأربعة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، بدأ فريق بتروجت مشواره في البطولة بالفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف، ثم الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى، وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.