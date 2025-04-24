شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام بطل كينيا في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره اس يو الكيني الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 19 و حتي 29 من شهر أبريل الجاري بليبيا.

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 و الفوز علي نيمو ستارز الأوغندي قبل مواجهة كاستل الجزائري أمس .

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب و عبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران و خالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان .

ويسعي فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلي حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي .