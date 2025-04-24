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الأهلي أمام بطل كينيا في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

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الأهلي أمام بطل كينيا في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 24 أبريل 2025 08:30 ص

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره اس يو الكيني الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة أفريقيا  للكرة الطائرة المحدد لها الفترة من 19 و حتي 29 من شهر أبريل الجاري بليبيا.

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي  الحرس  الجمهوري الكونغولي 3-0 و الفوز علي  نيمو ستارز الأوغندي قبل مواجهة كاستل الجزائري أمس .

وأوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة  كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب و عبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران و خالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان .

ويسعي فريق رجال الطائرة بالنادي الأهلي إلي حصد اللقب منتشيا بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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