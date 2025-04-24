شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحفز لاعبيه بمكافأت لحصد تذكرة نهائي أفريقيا أمام أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالخميس، 24 أبريل 2025 08:00 ص
رصد مسئولو بيراميدز مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا مساء غداً الجمعة على ستاد الدفاع الجوى، ليسجل الفريق السماوى إنجازاً تاريخياً بالصعود للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادى.
فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا، ويضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.
يمكن لبيراميدز التعادل السلبي فى لقاء الغد، والتأهل للمباراة النهائية، بعد اللجوء لضربات الترجيح مباشرة والفوز بها.
يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء غداً الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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