شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم نادى الزمالك لموجهة نظيره المصرى البورسعيدى في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء الخميس الأول من مايو المقبل، بإستاد برج العرب بالأسكندرية، في مباراة تمثل أهمية للفريق الأبيض خاصة وأنها تضمن مواصلة الفريق المنافسة على لقب الدورى.

ترتيب الزمالك والمصرى فى جدول الدورى

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

الزمالك يخسر الكونفدرالية و كأس العاصمة

وخسر بيسيرو بطولتى الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر مع الزمالك، حيث ودع الكونفدرالية على حساب ستيلينبوش، بينما ودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة إلا أن احتلال الفريق المركز الرابع منعه من التأهل للدور التالى من البطولة