شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء غداً الجمعة باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق السماوى مرانه الأخير الليلة على ملعبه حيث يسمح بـ15 دقيقة من المران بحضور وسائل الإعلام.

وشدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على لاعبي فريقه ضرورة التركيز على كيفية التعامل مع الكرات العرضية التي يجيد أورلاندو التسجيل منها بخلاف تنفيذ الضغط في منطقة الوسط على المنافس .

ويركز يورتشيتش على تنبيه لاعبيه من أهمية سرعة تنفيذ الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي تظهر من وقت إلى آخر في دفاعات أورلاندو عند اندفاعه للهجوم بوصفها أهم الأسلحة التهديفية بالنسبة له.